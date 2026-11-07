(ANSA) - ROMA, 07 NOV - "Si è svolta oggi, in un clima positivo e di piena collaborazione, la prima riunione del tavolo programmatico delle forze della coalizione. Un confronto concreto, che parte dal lavoro comune già sviluppato in Parlamento e dalle proposte avanzate in questi anni dalle diverse forze politiche anche non presenti in Parlamento. Il lavoro entrerà ora nel vivo con la costituzione di 10 Tavoli tematici che lavoreranno con i rappresentanti delle forze politiche a partire dai prossimi giorni. L'obiettivo condiviso è concludere questa prima fase per la fine di novembre, per definire le basi di un progetto di governo per l'Italia, fondato sulle priorità economiche, sociali e democratiche del Paese". E' quanto viene spiegato in una nota congiunta delle forze progressiste: Pd, M5s, Avs, Iv, Più Europa, Più Uno e Progetto Civico con il Psi. (ANSA).