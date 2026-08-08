(ANSA) - ROMA, 08 AGO - "Qualche giorno di relax lontano dagli impegni istituzionali, tra mare e passeggiate nel centro storico. Giorgia Meloni ha scelto La Maddalena per una breve vacanza insieme alla figlia e dovrebbe lasciare l'isola già domani, al termine di un soggiorno iniziato nei giorni scorsi". Lo riporta L'Unione Sarda svelando una delle tappe delle vacanze della premier attesa anche nel Salento. Per la presidente del Consiglio - osserva il quotidiano sardo - è la prima visita nell'arcipelago maddalenino dove ha trascorso queste ultime giornate con la famiglia tra mare, passeggiate e una serata a Cala Gavetta dove ha preso un aperitivo e poi cenato in un noto ristorante. (ANSA).