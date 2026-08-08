(ANSA) - WASHINGTON, 08 AGO - Per 80 milioni di persone nell'est degli Stati Uniti in questi giorni ci sarà lo stesso livello di umidità che c'è nella foresta amazzonica. Lo dicono gli esperti secondo i quali il sistema di alta pressione delle Bermuda, che di solito si trova sull'Oceano Atlantico centrale, si è spostato verso ovest e ora abbraccia la costa orientale degli Stati Uniti. E questo richiama l'aria tropicale dai Caraibi. Da Washington a Boston, da New York a Miami le città sono state travolte da un'umidità estrema. La prossima settimana, il vasto anticiclone delle Bermuda si appiattirà e si sposterà verso sud, mentre i livelli di umidità nel nord-est caleranno gradualmente. (ANSA).