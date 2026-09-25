(ANSA) - PECHINO, 25 SET - Dalla musica alla moda, passando per la lingua e la cultura: Peng Liyuan sta sfruttando la visita a Washington per offrire un'immagine più informale e culturale della Cina, in parallelo ai colloqui tra Xi Jinping e Donald Trump. La first lady cinese ha incontrato Melania Trump al National Museum of Asian Art dello Smithsonian, dove le due hanno visitato la Peacock Room e altre sale dedicate all'arte asiatica. A catalizzare l'attenzione è stato anche l'incontro con gli studenti della Hope Chinese School, che hanno cantato alcuni brani cinesi, tra cui Jasmine Flower. Peng ha seguito la performance, cantando sottovoce e applaudendo, e ha incoraggiato i ragazzi statunitensi a continuare a studiare la lingua e la cultura cinesi, invitandoli a diventare "ambasciatori di amicizia" tra i due Paesi, secondo quanto riferito da Xinhua. La visita, durata circa 45 minuti, è stata anche un'occasione per valorizzare i legami culturali tra Cina e Usa. Peng ha espresso apprezzamento per la restituzione da parte statunitense di reperti culturali cinesi e auspicato una maggiore cooperazione nella tutela del patrimonio. Il ruolo di Peng, ex cantante dell'Esercito popolare di liberazione e figura pubblica molto più visibile rispetto alle precedenti first lady cinesi, è stato letto dalla stampa internazionale anche in chiave di "soft power": una dimensione più personale e culturale della diplomazia, particolarmente evidente mentre i due presidenti affrontano dossier più duri nei rapporti bilaterali. (ANSA).