(ANSA) - BOLOGNA, 30 LUG - La condizione di siccità del bacino del Po peggiora e il livello di severità idrica diventa "alto". È l'esito della riunione odierna dell'Osservatorio permanente per gli utilizzi idrici coordinato dall'Autorità di bacino distrettuale del Po. L'allarme quindi si alza per l'intero bacino padano, in particolare per le forniture idropotabili. Al momento "sono oltre 100 i comuni tra Piemonte e Lombardia con criticità negli approvvigionamenti". In diversi di questi già da diversi giorni si fa ricorso ad autobotti e autocisterne per rifornire i serbatoi degli acquedotti per garantire continuità di servizio alle popolazioni. (ANSA).