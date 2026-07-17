(ANSA) - PECHINO, 17 LUG - Pechino definisce le accuse di Donald Trump di interferenze nelle elezioni statunitensi "pure invenzioni". La Cina ha accusato il presidente degli Stati Uniti di "invenzioni" dopo che questi aveva affermato che la Cina aveva compromesso i dati delle elezioni americane. "Le affermazioni fatte dagli Stati Uniti sono pure invenzioni e calunnie malevole che si sono dimostrate da tempo infondate", ha dichiarato in una conferenza stampa il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Lin Jian. (ANSA).