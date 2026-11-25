(ANSA) - PECHINO, 25 NOV - La Cina si oppone fermamente alle pressioni degli Stati Uniti contro le proprie imprese e ne sosterrà la difesa dei diritti e degli interessi legittimi. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri cinese, Guo Jiakun, in risposta alla condanna di Huawei da parte di una giuria statunitense per furto di segreti commerciali. "Il governo cinese si oppone fermamente alla repressione e al contenimento delle imprese cinesi da parte degli Usa", ha affermato Guo durante un briefing con la stampa a Pechino. (ANSA).