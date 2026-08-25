(ANSA) - PECHINO, 25 AGO - La Cina adotterà "tutte le misure necessarie" per tutelare i propri interessi dopo l'annuncio degli Stati Uniti di nuove sanzioni legate all'Iran e l'avvertimento di Washington ai Paesi che mantengono rapporti finanziari con Teheran. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteri cinese Lin Jian durante un briefing a Pechino. "Abbiamo già dichiarato molte volte che ci opponiamo fermamente alle sanzioni unilaterali illegali", ha spiegato Lin, aggiungendo che la Cina "adotterà tutte le misure necessarie per salvaguardare fermamente i propri diritti e interessi legittimi". (ANSA).