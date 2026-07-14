(ANSA) - PECHINO, 14 LUG - La Cina ha esortato gli Stati Uniti e l'Iran a ripristinare il libero passaggio attraverso lo Stretto di Hormuz, mentre sono ripresi gli scontri tra le due parti sulla gestione di questa via navigabile strategica. "Ripristinare al più presto il passaggio normale e sicuro attraverso lo stretto è un'aspirazione condivisa dalla comunità internazionale", ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri Lin Jian in conferenza stampa, aggiungendo che Pechino "si adopererà senza sosta per contribuire ad allentare la tensione" della situazione. (ANSA).