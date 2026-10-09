(ANSA) - PECHINO, 09 OTT - Cina e Unione europea hanno raggiunto un'intesa sul commercio di auto ibride, al termine di consultazioni tra i responsabili commerciali delle due parti. Lo ha riferito il ministero del Commercio cinese, citando una dichiarazione congiunta diffusa venerdì. "Dopo intense consultazioni, le due parti hanno raggiunto un'intesa sul commercio di veicoli ibridi in modo conforme alle regole dell'Organizzazione mondiale del commercio (Wto)", si legge nella dichiarazione. Pechino e Bruxelles proseguiranno inoltre le procedure relative agli impegni sui prezzi assunti dalle aziende, senza fornire ulteriori dettagli sui termini dell'intesa. (ANSA).