(ANSA) - PECHINO, 12 NOV - La portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, ha dichiarato di non essere a conoscenza delle notizie secondo cui Alice Huang, fondatrice di Megaspeed International, si troverebbe attualmente a Pechino e sarebbe monitorata dalle autorità di sicurezza cinesi. Lo riporta il Global Times. "Non sono a conoscenza della situazione che ha menzionato", ha risposto Mao in conferenza stampa interpellata sulla presenza nella capitale cinese di Huang e sulle presunte conoscenze delle autorità di sicurezza in merito alla sua permanenza. (ANSA).