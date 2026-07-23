(ANSA) - ROMA, 23 LUG - Peccato di Valerio Vestoso, con protagonista Emanuela Fanelli (conduttrice l'anno scorso delle serate di apertura e chiusura al Lido, ndr), sarà l'unica serie presente nel programma della 83/a Mostra internazionale del cinema di Venezia (2-12 settembre). "Sono sei episodi di circa 50 minuti l'uno, con la partecipazione di un numero incredibile di attori" ha spiegato il direttore della Mostra Alberto Barbera. Nel cast della serie di Hbo Max, di cui Fanelli è anche cosceneggiatrice, ci sono infatti, fra gli altri, Stefano Accorsi, Francesca Archibugi, Anna Bonaiuto, Alessandro Borghi, Geppi Cucciari, Massimo De Lorenzo, Sabrina Ferilli, Paolo Genovese, Valerio Mastandrea, Ferzan Ozpetek, Paolo Virzì e con Paola Cortellesi. "Ci sono gran parte dei protagonisti del cinema italiano che hanno accettato di fare un cameo in questa mockumentary comedy, come l'ha definita l'autrice, che ripercorre da un futuro immaginario la tragicomica carriera della stessa Fanelli - osserva Barbera -. Non aggiungo altro per non spoilerare ovviamente, vi assicuro che è molto divertente. Non farete fatica a immaginarlo conoscendo la cifra stilistica di questa attrice comica. Producono Mattia Guerra per Be Water Film con la partecipazione di Hbo Max, in collaborazione con Rai Cinema. (ANSA).