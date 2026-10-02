(ANSA) - VENEZIA, 02 OTT - Uno striscione con la scritta "Scuola: a noi!", con un richiamo al motto del regime fascista, è apparso su una pensilina dell'autobus davanti al complesso degli istituti superiori di San Donà di Piave (Venezia). A denunciarlo sono i consiglieri regionali veneti del Partito Democratico, Monica Sambo e Jonatan Montanariello, che hanno presentato un'interrogazione alla Giunta sull'episodio, segnalato nei giorni scorsi. "Il fatto che un messaggio di questo tipo - sottolineano in una nota - sia stato collocato proprio in corrispondenza di istituti scolastici, frequentati ogni giorno da moltissimi giovani, è un elemento che riteniamo non debba essere sottovalutato. Anche perché è necessario far valere sempre il principio di tutela di strutture e mezzi destinati a un servizio pubblico". Ricordando un episodio analogo avvenuto nelle scorse settimane a Mestre (Venezia), Sambo e Montanariello chiedono alla Giunta regionale "se non ritenga preoccupante il ripetersi di episodi di matrice fascista presso le nostre scuole. E cosa intenda fare per contrastarli, proteggendo gli studenti da ogni richiamo o apologia di un regime che rappresenta la pagina più tragica e cupa della nostra storia". (ANSA).