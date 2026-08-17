(ANSA) - ROMA, 17 AGO - Fronte comune tra il Pd e i socialisti spagnoli contro Mette Frederiksen. Il responsabile Esteri dem, Peppe Provenzano, e il vicepresidente del Parlamento europeo ed esponente del Psoe, Javi Lopez, hanno scritto al presidente del Partito socialista europeo, Stefan Lofven, per contestare la linea della premier danese su Ceuta e portare il caso al tavolo dei Socialisti europei già nella prima riunione utile. "La solidarietà europea non può essere selettiva - si legge nella missiva -. È inaccettabile che, mentre un altro partner europeo affrontava una pressione eccezionale, un membro della nostra stessa famiglia politica abbia scelto di allinearsi, in modo coordinato, alla presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, che aveva appena deciso di sospendere Schengen con una mossa puramente propagandistica, dal momento che da Ceuta non esiste alcuna libertà di circolazione verso l'Ue". "Questo episodio fa parte di un'agenda politica più ampia, coordinata e sempre più strutturale. Adotta la cornice della destra radicale, che descrive la migrazione come un'emergenza permanente proprio mentre gli arrivi irregolari in Europa sono calati drasticamente - circa il 40% da inizio anno - alimentando un clima politicamente opportunistico di allarme e paura", si legge ancora. "Siamo stati uniti quando l'Italia ha affrontato una pressione migratoria eccezionale a Lampedusa, quando alcuni Stati membri hanno subito la strumentalizzazione dei migranti dalla Bielorussia, quando il presidente Trump ha minacciato la Groenlandia e la sovranità europea. È questa la solidarietà su cui il progetto europeo è costruito e che gli dà forza e direzione", affondano Provenzano e Javi Lopez. (ANSA).