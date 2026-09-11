(ANSA) - MILANO, 11 SET - "In queste ore con la complicità di alcuni consiglieri regionali si sta svolgendo nella sede del Consiglio regionale, Palazzo Pirelli, un convegno apertamente No Vax, dedicato, cito, 'ai danneggiati da vaccino e alle vittime dei protocolli ospedalieri'". Lo denuncia in una nota Pierfrancesco Majorino, capogruppo Pd in Consiglio regionale della Lombardia e componente della segreteria nazionale dem che parla di "uno spettacolo orrendo che delegittima il lavoro straordinario della comunità scientifica, di medici e infermieri che hanno dato tutto, a volte anche la vita". Majorino chiede chiarezza e che "in aula si spieghi subito la ragione di questa scelta scellerata, che il presidente della commissione Sostenibilità sociale, casa e famiglia Emanuele Monti, promotore dell'evento, rassegni le dimissioni e che il presidente Fontana e l'assessore Bertolaso dicano se stanno dalla parte dei No Vax o della comunità scientifica". Il convegno dal titolo 'Il cammino nella luce' è in corso dalle ore 14 in sala Pirelli di Palazzo Pirelli, sede del Consiglio regionale della Lombardia. Lo striscione posto davanti alla platea recita "con i danneggiati da vaccino e dai protocolli ospedalieri" e "per onorare, per non dimenticare, per ricominciare". Il convegno, spiega il Pd lombardo, risulta avere come promotore Emanuele Monti, presidente della commissione consiliare sostenibilità sociale, casa e famiglia, nonché consigliere dell'agenzia nazionale del farmaco (Aifa) su indicazione del ministero dell'economia e delle finanze. (ANSA).