(ANSA) - MILANO, 22 SET - "Noi siamo per mantenere i patti e siamo indisponibili a non mantenere i patti. I dati europei non dipendono dalle banche, le banche hanno fatto tutto il possibile per sostenere l'economia". Così il presidente dell'Abi, Antonio Patuelli su un eventuale nuovo contributo degli istituti di credito alla luce dei dati definitivi espressi dall'Istat sul rapporto Deficit-Pil 2025 da cui si evince che l'Italia non esce anticipatamente dalla procedura di infrazione. (ANSA).