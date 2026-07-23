(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Tre petroliere sostenute dagli Stati Uniti hanno tentato di attraversare la rotta minata a sud dello Stretto di Hormuz. Dopo che una delle petroliere, dopo una esplosione, ha preso fuoco, le altre due si sono rapidamente voltate e si sono ritirate". E' quanto si legge in una nota delle Guardie Rivoluzionarie, diffusa dai media iraniani. "Lo Stretto di Hormuz è sotto il nostro controllo e rimarrà completamente chiuso finché gli Stati Uniti continueranno i loro atti di aggressione nella regione - si legge ancora nella nota dei pasdaran - Nessuna petroliera sarà autorizzata ad entrare o uscire, e qualsiasi nave che cada nella trappola degli Stati Uniti e tenti di passare senza coordinamento con la Repubblica Islamica dell'Iran subirà la stessa sorte". (ANSA).