(ANSA) - TORINO, 17 OTT - Poco dopo le 16 i partecipanti alla manifestazione, indetta contro il caro vita, si sono mossi in corteo per le vie del centro storico di Torino, scandendo cori contro Meloni e contro Vannacci, esponendo prima in piazza Castello cartelli contro il generale, tra cui "Vannacci come Charlie Kirk". Prima che il corteo si mettesse in moto gli organizzatori hanno intimato ad alcuni giovanissimi di non sfilare incappucciati. Al ritrovo per la manifestazione, che era stata lanciata da cittadini con connotati 'apolitici e apartitici', si è unito circa un centinaio di ragazzi dei collettivi studenteschi e pro-Pal. (ANSA).