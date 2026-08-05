(ANSA) - VENEZIA, 05 AGO - Di fronte alla siccità che non dà tregua da marzo, il parroco di Moniego e Cappelletta, frazioni di Noale (Venezia), ha promosso quattro giorni di preghiera per chiedere la pioggia. Lo scrivono il Gazzettino e la Nuova Venezia e Mestre. Don Paolo Furlan ha dedicato le messe feriali e festive all'iniziativa "Triduo di preghiera per chiedere al Signore il dono della pioggia", raccogliendo una partecipazione superiore alle aspettative, spinta anche da un contesto che vede la decisione dei Consorzi di bonifica di limitare le irrigazioni alle coltivazioni. "Ho raccolto la grande preoccupazione che i parrocchiani e le famiglie del territorio stanno vivendo in questo momento. A Moniego e Cappelletta il tessuto sociale ed economico è fatto di tanti agricoltori e una siccità di questo tipo porta danni diretti ai redditi e alle economie familiari", ha spiegato il sacerdote, che tiene a distinguere l'iniziativa da ogni forma di superstizione: "Non si tratta di una 'danza della pioggia'. È piuttosto una preghiera che sottolinea la preziosità di un elemento fondamentale come l'acqua, che significa vita". A ogni partecipante è stato donato il testo della preghiera, perché possa recitarla anche in casa con gli altri membri della famiglia. (ANSA).