(ANSA) - CATANIA, 07 AGO - La sospensione delle attività di volo in arrivo all'aeroporto di Catania, prevista fino a mezzogiorno, è stata prorogata alle 16. Lo ha deciso l'unità di crisi della Sac, società che gestisce gli aeroporti del capoluogo etneo e di Comiso (Ragusa), per il proseguire del parossismo dell'Etna, con l'emissione di una nube vulcanica con l'emissione di cenere in atmosfera, che ha portato alla chiusura degli spazi corrispondenti alla nuvola aerea a Sud-Ovest. Nessuna limitazione è prevista per i decolli per gli aerei presenti nello scalo. (ANSA).