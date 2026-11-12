(ANSA) - ROMA, 12 NOV - "Spetterà al legislatore effettuare la valutazione del miglior interesse del minore", nel contesto di un ordinamento giuridico profondamente cambiato e nel rispetto delle norme costituzionali, operare "affinché il perno dello statuto adottivo resti il diritto del minore ad avere una famiglia, idonea ad assicurargli cura, amore, stabilità e protezione". Così la Consulta si è espressa in una sentenza sull'adozione internazionale di minori residenti all'estero da parte di coppie dello stesso sesso unite civilmente. La Corte ha affermato che "il legislatore ben potrà confrontarsi con la disponibilità di coppie omoaffettive unite civilmente a sottoporsi al vaglio di idoneità in concreto a adottare un bambino abbandonato, per spirito di solidarietà e nel solco dell'articolo 2 della Costituzione". (ANSA).