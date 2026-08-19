(ANSA) - ROMA, 19 AGO - Il parlamento ucraino ha approvato le nomine di Andrii Sybiha a ministro degli Esteri ucraino e quella di Yevhenii Khmara a ministro della Difesa, su proposta del presidente Volodymyr Zelensky. Lo riporta il Guardian. "Sono grato ai parlamentari per aver sostenuto Andrii Sybiha per la carica di Ministro degli Affari Esteri dell'Ucraina e Yevhenii Khmara per la carica di Ministro della Difesa dell'Ucraina. I compiti di entrambi i ministri sono assolutamente chiari: l'Ucraina ha bisogno di maggiore forza. E l'avrà. Gloria all'Ucraina!", ha commentato Zelensky su X. (ANSA).