(ANSA) - PARIGI, 11 LUG - La Tour Eiffel torna a chiudere in pieno pomeriggio (alle 16) lasciando a terra i visitatori del sabato, a causa delle "alte temperature previste" a Parigi, ha annunciato la società che gestisce il sito simbolo della capitale francese. Misure analoghe anche per i musei del Louvre e d'Orsay, che chiudono rispettivamente alle 16 (riapertura martedì mattina visto che lunedì è giornata prevista di riposo) e alle 17 (riapertura mercoledì). Secondo i principali siti di previsioni meteo, il picco di oggi a Parigi è previsto fra le 17 e le 18 con 35 gradi. (ANSA).