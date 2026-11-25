(ANSA-AFP) - PARIGI, 25 NOV - Il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot ha dichiarato che l'Ucraina ha esercitato il suo "diritto assoluto alla legittima difesa" attaccando due navi russe nelle acque libiche. Ai microfoni dell'emittente TF1, Barrot ha osservato: "Mettiamoci nei loro panni. Cosa faremmo se fossimo bombardati giorno e notte da un nemico, da un invasore? Ebbene, ci difenderemmo; eserciteremmo il nostro diritto assoluto alla legittima difesa. È esattamente ciò che stanno facendo gli ucraini", ha affermato. Barrot ha inoltre sottolineato come la Russia sia la causa dell'estensione del conflitto sin dall'invasione dell'Ucraina nel 2022. (ANSA-AFP).