(ANSA) - GENOVA, 16 LUG - "La sentenza di oggi è un crollo della cortina di fumo che ha aleggiato sulla verità. Vengono sancite precise responsabilità in capo a precise figure, vengono bocciati i responsabili dei controlli pubblici perché nessun controllore ha bloccato il manovratore". Lo ha detto Egle Possetti, presidente del Comitato dei parenti delle vittime del ponte Morandi nella conferenza stampa indetta dopo la sentenza. "Non è ancora il capolinea - ha aggiunto - ma è un punto fermo su ipotesi fantasiose come quelle che individuavano come cause del crollo bobine e fulmini". (ANSA).