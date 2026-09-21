(ANSA) - ROMA, 21 SET - "I paesi che integrano l'Intelligenza artificiale più rapidamente potranno assicurarsi un duraturo vantaggio di produttività, espandere le loro quote sui mercati globali e attrarre più investimenti e capitale". Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta alla conferenza organizzata dalla banca centrale dell'Ucraina secondo cui il gap "dell'Europa" rispetto agli Stati Uniti sul tema non "è inciso sulla pietra" e anche se non diviene leader, il Vecchio Continente ha tutto "il potenziale per adottare e sfruttare queste tecnologie rapidamente come le altre economie avanzate". (ANSA).