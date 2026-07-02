(ANSA) - ROMA, 02 LUG - L'utilizzo dell'Ia nel tessuto imprenditoriale italiano è in grado di portare benefici "alla produttività" ma "richiederà investimenti ingenti soprattuto nell'immateriale quali ricerca e organizzazione che sono difficili da valutare e con ritorni incerti e lontani".Lo afferma il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta nel suo intervento alla conferenza Bei sul settore sottolineando come per questo occorra "una finanza adeguata e paziente e capitali di rischio". Per il governatore "l'Italia e l'Europa non partono da zero, hanno risparmio, ricerca e competenze, tuttavia troppo spesso le risorse non si combinano per sostenere progetti ambiziosi e anche quelli non ambiziosi". E' necessario quindi "mobilitare i capitali affincheè l'Ia sia davvero una leva di sviluppo ". (ANSA).