(ANSA) - ROMA, 30 OTT - Il governatore della Banca d'Italia Fabio Panetta auspica che il nostro paese prosegua sulla strada" della "prudenza di biancio degli ultimi anni", "tanto più in un contesto internazionale così incerto". Parlando alla giornata del Risparmio ha sottolineato come questa scelta "ha attenuato gli effetti del rialzo dei tassi globali. Il disavanzo si è ridotto dal 9 per cento del Pil nel 2020 a circa il 3. Diverse agenzie di rating - spiega - hanno migliorato il giudizio sul merito di credito della Repubblica, contribuendo a contenere l'ampliamento dello spread rispetto ai titoli tedeschi; restano margini per giudizi più favorevoli". (ANSA).