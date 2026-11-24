(ANSA) - SQUINZANO, 24 NOV - Due panchine rosse, simbolo della lotta alla violenza di genere, dedicate a Lorena Isceri, la 45enne di Squinzano (Lecce) vittima di femminicidio, saranno installate nelle aree di servizio di Aglio Est e Badia Nuova Ovest, lungo l'autostrada A1, vicine al viadotto Lora a Barberino del Mugello (Firenze), dove la donna è stata uccisa il 3 settembre scorso. Le panchine saranno accompagnate da una targa dedicata a Lorena e a tutte le donne vittime di violenza. L'iniziativa di Autostrade per l'Italia viene annunciata alla vigilia della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne che ricorre domani, 25 novembre, che vedrà anche la nascita dell'associazione 'Lorena Isceri', intitolata alla 45enne. L'associazione, che Autostrade per l'Italia sostiene, è presieduta dalla mamma di Lorena, Antonietta Argentiero. "La nostra vita - dicono i familiari - è stata spezzata in quel tratto di autostrada dove Lorena, percossa, rapita e chiusa nel bagagliaio, dal buio ha trovato la forza di chiamare aiuto e di lottare fino alla fine. Vogliamo ringraziare per le iniziative intraprese affinché quel luogo di dolore possa trasformarsi in un luogo di memoria, consapevolezza e prevenzione. Il nostro desiderio è che il nome di Lorena continui a vivere non solo nel ricordo, ma anche nell'impegno quotidiano per educare le nuove generazioni al rispetto, per sé stessi, per gli altri e per il valore della vita. In nome della forza di Lorena, il nostro dolore cerca di farsi strada verso gli altri, perché simili tragedie non accadano mai più". Le due installazioni in autostrada si aggiungeranno alle 23 panchine già presenti sulla rete, un simbolo di memoria e consapevolezza, nell'ambito del più ampio programma di sensibilizzazione promosso dal Gruppo. È inoltre prevista la diffusione nei servizi igienici delle aree di servizio di materiali informativi sui numeri di emergenza e sul segnale di richiesta di aiuto a disposizione delle donne che subiscono violenza. (ANSA).