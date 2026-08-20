(ANSA) - PANAMA, 20 AGO - Il numero di navi autorizzate ad attraversare il Canale di Panama sarà ridotto a partire da settembre a causa del calo delle precipitazioni legato al fenomeno El Niño. Lo ha annunciato l'Autorità del Canale di Panama, ente pubblico autonomo che gestisce la via d'acqua di circa 80 chilometri che collega l'Atlantico al Pacifico. Dal 3 settembre i transiti giornalieri consentiti scenderanno da 36 a 34, per poi ridursi ulteriormente a 32 dal 15 settembre. La misura è legata alla necessità di preservare le riserve idriche utilizzate per il funzionamento del canale, che dipende dall'acqua dolce dei bacini circostanti. La via d'acqua rappresenta un'infrastruttura strategica per il commercio internazionale: circa il 5% del traffico marittimo mondiale transita attraverso il Canale di Panama. La riduzione dei passaggi potrebbe avere ripercussioni sui tempi di attesa di trasporto per gli operatori marittimi. (ANSA).