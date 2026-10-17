(ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - La notte tra il 23 e il 24 dicembre 2025 fu posizionato sui binari della linea ferroviaria tra Firenze e Pisa, in località Lastra a Signa, un palo della segnaletica stradale e altro materiale di risulta provocando l'attivazione del sistema di allarme e l'interruzione della circolazione ferroviaria. Ora per tale fatto, la Digos ha eseguito un'ordinanza per la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di un giovane fiorentino indagato per attentato alla sicurezza dei trasporti. Dovrà andare due volte al giorno, tutti i giorni, a firmare in caserma. Il provvedimento è del gip di Firenze ed è stato richiesto dalla locale procura dopo l'interrogatorio di due indagati da parte della stessa Digos, un giovane di 25 anni e una donna di 30. Il 2 luglio 2026 i due indagati furono perquisiti da parte degli investigatori dell'Antiterrorismo della Polizia di Stato. L'attività, si spiega dalla questura, permise di acquisire ulteriori elementi utili per l'attribuzione delle responsabilità del "grave episodio" della notte del 24 dicembre 2025 "ma di escludere che esso fosse riferibile a gesti riconducibili a organizzazioni criminali o eversive di stampo terroristico". Il pubblico ministero al gip aveva chiesto per il giovane indagato l'obbligo di dimora con divieto di allontanamento notturno. (ANSA).