(ANSA) - SIENA, 18 AGO - Il Nicchio ha vinto il Palio di Siena del 18 agosto 2026 con Giovanni Atzeni detto Tittia su Anda e Bola dopo una corsa in solitaria maturata dopo oltre un'ora di mossa. La contrada dei Pispini torna al successo dopo 28 anni: l'ultimo risaliva al 16 agosto 1998. È la 43esima vittoria del Nicchio. Dopo il successo dell'Aquila del 3 luglio, il Nicchio era diventato la contrada nonna, quella che da più tempo non vinceva. Si toglie così la "cuffia" dopo appena 47 giorni. (ANSA).