(ANSA) - SIENA, 29 GIU - E' stata la contrada del Valdimontone a vincere la prima prova del Palio di Siena in vista della Carriera del 2 luglio. Buona la partenza di Bruco e Torre che ha preso la prima posizione per mantenerla fino all'inizio del secondo giro quando è sopraggiunto il Valdimontone che ha preso la testa fino al termine del terzo giro. Ufficializzate intanto le accoppiate cavallo-fantino, decise nel pomeriggio dopo l'assegnazione dei cavalli alle contrade: Giovanni Atzeni detto Tittia su Diodoro nell'Aquila, Carlo Sanna detto Brigante su Anda e Bola nell'Onda, Sebastiano Murtas detto Grandine su Benitos, Enrico Bruschelli detto Bellocchio su Entu de Pedra Ulpu nella Torre, Giuseppe Zedde detto Gingillo su Viso d'Angelo nella Civetta, Andrea Sanna detto Virgola su Volpino nel Leocorno, Federico Guglielmi detto Tamurè su Diosu de Campeda nella Giraffa, Dino Pes detto Velluto su Donrodrigo nel Bruco, Salvatore Nieddu su Canarinu nel Valdimontone, Diego Minucci su Eberardo nel Drago. Domani alle 9.00 è in programma la seconda prova. (ANSA).