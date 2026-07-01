(ANSA) - SIENA, 01 LUG - E' stata la contrada del Valdimontone con Salvatore Nieddu su Canarinu a vincere la quarta prova del Palio di Siena in vista della carriera di domani dedicata alla Madonna di Provenzano. Buona la partenza della Giraffa che ha preso la testa per mantenerla fino all'inizio del secondo giro per poi cederla all'Oca, ma è stato poi il Valdimontone a passare in prima posizione all'inizio del terzo giro fino al termine della corsa. Da segnalare che a montare nel cavallo Donrodrigo per la contrada del Bruco è stato il fantino Michel Putzu detto Spago dopo la caduta di ieri di Dino Pes detto Velluto. Questa sera alle 19.45 la prova generale. (ANSA).