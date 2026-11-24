(ANSA) - NAPOLI, 24 NOV - "Ne ho viste di tutte colori ma l'unico che non ho visto è stato il nero". A parlare, tra le lacrime, è Marcello Carbonaro, padre di Martina Carbonaro, la 14enne uccisa a colpi di pietra dall'ex fidanzato Alessio Tucci, il 26 maggio 2025. Il papà di Martina, rispondendo alle domande del suo avvocato Sergio Pisani, ha ripercorso la vicenda della figlia dal giorno in cui è scomparsa a quando poi è stata ritrovata, senza vita, coperta da alcuni scarti edili, in un casolare abbadonato che si trova nelle immediate vicinanze dello stadio Moccia di Afragola, città dove sia la vittima, sia il suo ex fidanzato vivevano. Per questioni tecniche oggi Alessio Tucci non ha avuto la possibilità di assistere all'udienza in videoconferenza come ha fatto quasi sempre finora. "Sono distrutto - ha detto ancora - non riesco a stare in casa, vedo sempre la sua stanzetta vuota, non so come ho fatto a dare fiducia a quella famiglia". (ANSA).