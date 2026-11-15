(ANSA) - ROMA, 16 NOV - Provenire da famiglie con bassi livelli di istruzione aumenta fino a 15 volte il rischio di abbandonare la scuola prima del diploma. Inoltre il rischio bocciatura non è uguale per tutti: è quasi il 50% più alto per chi proviene da famiglie meno istruite o ha un background migratorio. Nel dettaglio quasi la metà degli studenti bocciati ha genitori senza diploma, mentre solo il 13% ha almeno un genitore laureato. È la fotografia scattata dal nuovo rapporto di Oxfam Italia "STATUS-QUOla. Contrastare le disuguaglianze per una scuola motore di equità sociale" diffuso oggi, alla vigilia della Giornata internazionale degli studenti e nato dal lavoro che l'organizzazione porta avanti da oltre 20 anni in Italia. "La scuola dovrebbe correggere le disuguaglianze di partenza, ma troppo spesso finisce per trasformarle in disuguaglianze da cui i ragazzi non riescono ad uscire. - spiega Sibilla Filippi, responsabile del programma Educazione di Oxfam Italia. - Chi cresce in contesti socioeconomici svantaggiati ha maggiori probabilità di accumulare ritardi negli apprendimenti, abbandonare precocemente gli studi e vedere limitate le proprie opportunità future. È vero, la scuola italiana boccia meno, ma questo non significa affatto aver eliminato le disuguaglianze educative". Per gli studenti con cittadinanza non italiana (Cni), la probabilità di ritardo scolastico alla secondaria di secondo grado raggiunge il 48%, contro il 16% dei coetanei italiani. Dai dati emerge, inoltre, che nel liceo classico meno del 10% degli studenti proviene da famiglie in svantaggio socio-economico, a fronte del 50,5% proveniente da classi sociali elevate. Al contrario, nei percorsi professionali gli studenti che appartengono a famiglie svantaggiate rappresentano il 35,9% del totale, mentre la presenza della classe alta si ferma al 13,4%. Negli istituti professionali si concentra inoltre l'8,4% degli studenti con disabilità (contro l'1,6% dei licei) e il 13,7% di studenti con cittadinanza non italiana (contro il 5,3% dei licei). Per invertire la rotta Oxfam rivolge al Governo e alle istituzioni un piano straordinario per la scuola pubblica articolato su 11 obiettivi prioritari. Tra questi: maggiori risorse, educare alla giustizia di genere e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e garantire il diritto allo studio anche attraverso il sostegno materiale alle famiglie. (ANSA).