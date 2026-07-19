(ANSA) - ROMA, 19 LUG - Sono 8 i bagnanti intossicati per le esalazioni di cloro dalla piscina di un circolo sportivo a Mentana, alle porte di Roma. Tra questi, un bimbo di 5 anni soccorso in codice rosso e altri 4 - tra i 10 e i 15 anni - in codice giallo. Intorno alle 15.30, quando i vigili del fuoco sono giunti per i soccorsi, hanno rilevato un'alta esalazione di cloro, la cui inalazione potrebbe aver provocato i malori segnalati. Sono stati fatti evacuare tutti i presenti, una cinquantina, e il circolo è stato temporaneamente chiuso. Sul posto anche i carabinieri. Il bimbo di 5 anni è stato trasportato all'ospedale Sant'Andrea di Roma. (ANSA).