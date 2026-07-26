(ANSA) - PADOVA, 26 LUG - Un gruppo di imprenditori, tra cui alcuni cittadini israeliani, ha disdetto una prenotazione da sei posti all'"Osteria Fuori Porta", un ristorante gestito da una cooperativa nel quartiere Arcella, zona a nord della stazione ferroviaria di Padova, che ha esposto in vetrina una grande bandiera della Palestina. A raccontare l'episodio sui social del locale è uno dei titolari della cooperativa: "Riceviamo una prenotazione per un tavolo da sei a pranzo, e prenotiamo il tavolo. Dopo 20 minuti riceviamo una chiamata, sempre dalla stessa persona, che ci dice che un loro collega era passato davanti e aveva visto la bandiera palestinese esposta - afferma - , e che per loro era un problema perché aveva una delegazione israeliana come ospite". "Per noi - prosegue - non è un problema, non è un problema posizionarci, non è stato un problema decidere tutti insieme di appendere le bandiere. Non è stato un problema, decidere tutti insieme di fare sciopero l'anno scorso, partecipare a manifestazioni tra cui quelle che ci sono state all'interporto di Padova. Se per qualcuno è un problema il fatto che noi sosteniamo un popolo, vittima di genocidio, con migliaia di bambini massacrati, migliaia di civili inermi massacrati, dico non venite a mangiare qui", conclude. (ANSA).