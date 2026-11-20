(ANSA) - MILANO, 20 NOV - "Tutte le organizzazioni hanno bisogno di chiarezza e trasparenza. L'accordo tra UniCredit e il governo tedesco è positivo e consente di procedere verso la fase di consolidamento tra i due gruppi". Lo ha detto l'amministratore delegato di Commerzbank, Bettina Orlopp, nel corso della Jp Morgan conference. "E' sempre positivo che ci sia un allineamento", prosegue la top manager ricordato gli impegni che sono stati assunti tra cui la sede a Francoforte, la quotazione e l'attenzione alle piccole e medie imprese. (ANSA).