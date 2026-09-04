(ANSA) - MILANO, 04 SET - C'è chi ha studiato la fisica degli orinatoi anti-schizzo e chi ha sotterrato mille paia di mutande in 25 Paesi diversi per valutare la salute del suolo. Chi ha scoperto che i ricchi sono più propensi a rubare le caramelle ai bambini e chi ha condotto uno studio aerodinamico su come soffiarsi il naso. È una scienza decisamente fuori dagli schemi quella dei vincitori degli IgNobel 2026, i premi parodia dei Nobel assegnati ogni anno dalla rivista Annals of Improbable Research a quegli studi che 'prima fanno ridere e poi fanno pensare'. Dopo 35 edizioni negli Stati Uniti, quest'anno la cerimonia è sbarcata per la prima volta in Europa, in aperto contrasto con le politiche di Donald Trump. Si è svolta a Zurigo davanti a un pubblico di 1.500 persone, salutata dalla consueta pioggia di aeroplanini di carta alla presenza di diversi premi Nobel. I funghi sono stati il tema portante di questa edizione, richiamato nel trofeo consegnato ai premiati: una scultura a forma di gigantesco fungo, con la parte inferiore del gambo modellata come un piede umano montato su una base che ricorda un pezzo di formaggio erborinato. Tra gli ospiti della serata anche il matematico italiano Alessio Figalli (Medaglia Fields nel 2018), arruolato per il celebre format delle 'Lezioni 24/7', in cui i grandi cervelli del Pianeta spiegano il proprio ambito di studi prima in 24 secondi e poi in sole 7 parole. (ANSA).