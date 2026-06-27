(ANSA) - FOGGIA, 27 GIU - Giovani incensurati raccoglievano le ordinazioni di droga in chat e poi consegnavano cocaina, hashish e marijuana a domicilio, nascosta in snack o alimenti. E' quanto scoperto dai carabinieri della compagnia di Vico del Gargano (Foggia) che hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del tribunale di Foggia su richiesta della procura, nei confronti di sei giovani tra i 20 e i 23 anni: quattro sono stati portati in carcere, uno ai domiciliari e l'ultimo è sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia. Sono accusati a vario titolo di concorso, traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione e porto illeciti di una pistola e detenzione illecita e cessione di materiale esplodente. Le indagini sono state avviate nel settembre del 2025 dopo il sequestro di un cellulare ad uno degli indagati che durante un controllo e successive perquisizioni in auto e a casa fu trovato in possesso di un bilancino di precisione e di modiche quantità hashish e cocaina. L'analisi del dispositivo sequestrato e le indagini hanno consentito di documentare, tra aprile del 2023 e settembre del 2025, la detenzione e la compravendita, nei comuni di Vieste ed Ascoli Satriano, di cospicue quantità di cocaina, hascisc e marijuana, approvvigionati per lo più a Foggia e a Bari. Stando a ricostruzione, incensurati, utilizzati come delivery, si occupavano del trasporto e della consegna della droga che veniva recapitata su appuntamento in confezioni di alimenti anche ad assuntori minorenni. Gli indagati avrebbero fatto ricorso a comunicazioni criptate, garantite da applicazioni di messaggistica istantanea o da canali sul dark web per concordare acquisto e vendita della sostanza. I pagamenti sarebbero stati assicurati, secondo le indagini, mediante la ricarica di carte prepagate o l'utilizzo di criptovalute. Uno degli indagati, inoltre, è accusato anche della detenzione e del porto illeciti di una pistola e di 2 kg di polvere da sparo destinati alla vendita. (ANSA).