(ANSA) - MILANO, 30 OTT - "Il nostro impegno nei confronti della Germania, delle sue imprese e del suo successo economico a lungo termine è saldo". "ll nostro impegno nei confronti delle imprese tedesche è chiaro. Rafforzeremo il nostro sostegno ai clienti corporate, basandoci sulle reti e sulle relazioni esistenti di Hvb e Commerzbank e sviluppandole ulteriormente". Così il ceo di Unicredit, Andrea Orcel in una nota in cui ribadisce il proprio impegno per le pmi tedesche. "La nostra ambizione è aiutare le imprese tedesche a investire con maggiore fiducia, a competere in modo più efficace e a cogliere le opportunità in tutta Europa e oltre", aggiunge. Il progetto di integrazione da parte di UniCredit mira a offrire di più alle imprese tedesche. Il Mittelstand tedesco è la spina dorsale dell'economia del Paese, ricorda Unicredit che evidenzia come imprese tedesche abbiano bisogno di un partner bancario che dimostri impegno, solidità finanziaria, competenze e presenza internazionale per sostenere le loro ambizioni". Da generazioni, Hvb e Commerzbank sostengono le imprese tedesche. L'integrazione proposta riunisce il meglio di entrambe le banche, sia in Germania che a livello internazionale, con il supporto della rete europea di Unicredit, per fornire un maggiore sostegno e creare più opportunità per i clienti, rileva ancora la banca. (ANSA).