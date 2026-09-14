(ANSA) - MILANO, 14 SET - "Sono grato al ministro Klingbeil per l'opportunità che mi ha offerto di illustrare le nostre priorità e di conoscere le sue per la prima volta. Abbiamo avuto un primo colloquio proficuo e costruttivo, a cui ne seguiranno presto altri". Così in una dichiarazione il ceo di Unicredit, Andrea Orcel, dopo l'incontro con il ministro delle Finanze tedesco Lars Klingbeil su Commerzbank "Spetta ora a entrambe le parti riflettere su questo primo incontro, affinché si possa trovare il modo di procedere nell'interesse di tutte le parti interessate e degli azionisti", aggiunge Orcel. In un colloquio costruttivo con Orcel "ho chiarito che i futuri negoziati devono essere condotti in modo responsabile. Per il governo federale è fondamentale che Commerzbank possa continuare a svolgere il suo importante ruolo nel finanziamento dell'economia tedesca e delle piccole e medie imprese tedesche", afferma Klingbeil. "Teniamo presenti gli interessi degli oltre 40.000 dipendenti della Commerzbank e siamo al loro fianco in questo periodo di incertezza. Lo Stato federale, in qualità di azionista della Commerzbank, deve continuare ad avere due rappresentanti nel consiglio di sorveglianza. In concreto, il governo federale si aspetta che la Commerzbank rimanga una società per azioni quotata in borsa con sede a Francoforte e che prosegua la sua solida attività a favore delle piccole e medie imprese, anche attraverso la propria rete internazionale". (ANSA).