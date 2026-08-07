(ANSA) - ROMA, 07 AGO - I capigruppo di opposizione della Camera hanno scritto al Presidente Fontana per chiedere di valutare l'applicazione dell'articolo 60 del Regolamento nei confronti del Capogruppo di Fdi, Galeazzo Bignami. Nel corso della seduta del 5 agosto Bignami ha infatti ripetutamente chiamato in causa il Presidente della Repubblica emerito, Oscar Luigi Scalfaro, attribuendogli la presunta "liberazione di 300 mafiosi al 41-bis". Una ricostruzione storicamente infondata e lesiva del prestigio della più alta carica dello Stato. Braga, Ricciardi, Zanella, Richetti e Magi, evidenziano che tali dichiarazioni sono state ripetute nonostante i richiami della Presidenza e per questo chiedono un intervento formale per riaffermare il rispetto delle istituzioni e il principio che il confronto politico non possa basarsi sull'attribuzione di fatti non corrispondenti alla realtà. E in virtù di questo chiedono anche di valutare sanzioni per Bignami poiché come recita il Regolamento della Camera non è ammesso rivolgere "espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del capo dello Stato". (ANSA).