(ANSA) - L'AQUILA, 03 NOV - Venti misure cautelari per un'inchiesta su un presunto gruppo criminale accusato di agire con metodo mafioso. Dall'alba la Polizia è impegnata a Sulmona, in provincia dell'Aquila, in diverse località della Valle Peligna e in altre province italiane nell'esecuzione dei provvedimenti. All'operazione partecipano circa cento operatori, con il supporto delle unità cinofile. Le misure sono state emesse dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale dell'Aquila su richiesta della Direzione distrettuale antimafia. L'indagine è stata condotta dalla Sezione investigativa del Servizio centrale operativo dell'Aquila, la Sisco, e riguarda persone indagate a vario titolo per reati che spaziano dal traffico di sostanze stupefacenti alle estorsioni. Tra le ipotesi contestate figurano anche danneggiamenti seguiti da incendi, violazioni in materia di armi ed esplosivi, riciclaggio e intestazione fittizia di beni. Nel quadro delle contestazioni viene indicata l'aggravante del metodo mafioso: è questo uno degli elementi al centro dell'inchiesta coordinata dalla Dda aquilana sul presunto gruppo criminale. Il dispositivo della Polizia di Stato interessa contemporaneamente il territorio peligno e altre province italiane. Gli agenti stanno dando esecuzione ai venti provvedimenti cautelari disposti dal Gip nei confronti degli indagati. Sulmona e le altre località della valle sono tra le aree coinvolte nell'intervento avviato all'alba. (ANSA).