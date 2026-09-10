(ANSA) - VENEZIA, 10 SET - Un'operatrice del Centro Unico di Prenotazione dell'Ospedale Civile di Venezia è stata vittima ieri sera di un'aggressione da parte di un utente. Lo rende noto stamani la segreteria territoriale della Filcams Cgil. L'episodio ha costretto la donna a recarsi al Pronto Soccorso a causa di alcuni lividi e alcuni graffi. Grazie all'intervento tempestivo della Guardia giurata presente in struttura è stato possibile evitare conseguenze ancora più gravi che hanno portato l'aggressore alla fuga. "Denunciamo con fermezza questo nuovo atto di violenza - dichiara Renato Giacchi, segretario della Filcams di Venezia - contro chi ogni giorno garantisce l'accesso alle cure e ai servizi sanitari. Il personale del Cup, già sottoposto a ritmi di lavoro intensi e a un carico di responsabilità elevato, non può e non deve continuare a operare in condizioni di insicurezza e di costante rischio. Chiediamo da subito e con urgenza l'immediata apertura di un'indagine interna e il pieno sostegno, anche legale, alla lavoratrice aggredita, il rafforzamento delle misure di sicurezza, interventi strutturali e organizzativi concreti per prevenire il ripetersi di simili episodi". (ANSA).