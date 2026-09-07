(ANSA) - BOLOGNA, 07 SET - Un operaio di 48 anni è rimasto ferito in un incidente sul lavoro nel Ferrarese. Poco prima delle 10 in un cantiere edile nel Comune di Tresignana un pannello è caduto, schiacciando l'uomo che ha riportato dei trami gravissimi a una gamba. Sul posto sono intervenuti i soccorsi sanitari del 118, che hanno richiesto l'intervento dell'elisoccorso per consentire il rapido trasporto del ferito in ospedale. Presenti sul luogo dell'incidente anche gli operatori dello Spsal (Servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro) per effettuare i rilievi previsti dalla legge e accertare la dinamica e le cause dell'accaduto. (ANSA).