(ANSA) - GALATONE, 22 LUG - Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Segnal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Seclì. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato un'altezza di circa sette metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri. (ANSA).