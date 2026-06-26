(ANSA) - VERONA, 26 GIU - Un operaio di 50 anni è morto in un infortunio sul lavoro avvenuto oggi pomeriggio in una cava nel Comune di Grezzana (Verona). Sarebbe stato schiacciato da una lastra di marmo staccatasi improvvisamente all'interno della cava. Lo riferisce il segretario della Uil del Veneto, Roberto Toigo: "Da quanto apprendiamo, è stato trovato per primo dal figlio, che lavorava con lui. Non ci sono parole per esprimere il nostro dolore in una circostanza così tragica". Sul posto sono accorsi i sanitari del Suem 118 con l'elicottero di Verona Emergenza e un'ambulanza, ma hanno potuto solo constatare il decesso del 50enne. La dinamica dell'incidente è al vaglio degli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera, intervenuti con i Vigili del fuoco e i Carabinieri. (ANSA).