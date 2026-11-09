(ANSA) - FIRENZE, 09 NOV - Un uomo di 48 anni, di origine senegalese, operaio viabile di Autostrade per l'Italia, è morto la notte scorsa dopo essere stato investito da un'auto lungo l'autostrada A11, all'altezza del casello di Prato est, nel territorio comunale di Campi Bisenzio (Firenze). I soccorsi sono stati tempestivi, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Il conducente dell'auto si è fermato dopo incidente e poi è stato portato in ospedale. Per le attività di soccorso e gli accertamenti della polizia stradale si sono formate lunghe code che si sono risolte nel corso della notte. Da quanto appreso l'uomo si trovava in corsia d'emergenza, da chiarire ancora perchè, quando è stato investito. (ANSA).